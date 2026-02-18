weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Neue Sperrungen an der Halberstädter Straße: Zeitplan kippt: Behelfsbrücke in Magdeburg wird später als gedacht fertig

Der Winter bringt den Bau der Behelfsbrücke an der Halberstädter Straße in Magdeburg ins Hintertreffen. Nun beginnen neue Arbeiten, die aber mit Sperrungen verbunden sind.

Von Sabine Lindenau 18.02.2026, 15:30
Die Arbeiten an der gefallenen Ringbrücke an der Halberstädter Straße in Magdeburg gehen nun endlich weiter.
Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Der Winter macht den Plänen der Stadt Magdeburg bei der Behelfsbrücke an der Halberstädter Straße einen Strich durch die Rechnung. Aus dem ambitionierten Ziel, den Magdeburger Ring ab Ende März wieder komplett befahrbar zu machen, wird nichts.