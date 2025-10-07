weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Nach Ringbrücken-Sperrung: Termin für Brückenabriss an der Brenneckestraße in Magdeburg steht fest

Nach Ringbrücken-Sperrung Termin für Brückenabriss an der Brenneckestraße in Magdeburg steht fest

Seit Anfang August sind die Ringbrücken über die Halberstädter Straße und die Brenneckestraße in Magdeburg gesperrt. Nun steht für die Brenneckestraße der Terminplan für die Abrissarbeiten fest.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 07.10.2025, 14:27
Die Ringbrücke über die Brenneckestraße in Magdeburg wird demnächst abgerissen. Die Auf- und Abfahrten sind dann nicht mehr nutzbar.
Die Ringbrücke über die Brenneckestraße in Magdeburg wird demnächst abgerissen. Die Auf- und Abfahrten sind dann nicht mehr nutzbar. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Zwei Monate nach der Sperrung gibt es Neuigkeiten zum weiteren Vorgehen bei den gesperrten Ringbrücken in Magdeburg. Bei der Brenneckestraße steht der Abriss bevor. Damit gehen neue Sperrungen einher. Was Sie jetzt zu Umleitungen und Lärmbelastungen wissen müssen.