Ein Mechaniker eines Schönebecker Autohauses ist wegen Diebstahls von Betriebsstoffen und Ersatzteilen angeklagt. Der Nachweis der Taten ist schwierig, doch in einem Fall gelingt es dem Richter.

Ein Mechaniker eines Schönebecker Autohauses soll im Rahmen der Arbeit Straftaten begangen haben.

Schönebeck. - Gleich drei Verhandlungstage brauchte es, um einen Schönebecker Automechaniker für einen Diebstahl zu verurteilen. Die Staatsanwaltschaft legte dem Angeklagten insgesamt fünf Fälle zur Last, am Ende konnte einer nachgewiesen werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf nur 105 Euro. Dennoch wurde dem Mann eine lange Haftstrafe aufgebrummt.