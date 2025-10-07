weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Immatrikulation an Hochschule Magdeburg-Stendal: Erstsemester erzählen: Deshalb zieht es uns nach Magdeburg

Eil
Trotz Krise: Markus Fiedler bleibt FCM-Cheftrainer
Trotz Krise: Markus Fiedler bleibt FCM-Cheftrainer

Immatrikulation an Hochschule Magdeburg-Stendal Erstsemester erzählen: Deshalb zieht es uns nach Magdeburg

Nach der Immatrikulationsfeier an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg wurden nun die Erstsemestler der Hochschule Magdeburg-Stendal feierlich begrüßt.

Von Angelina Nolte Aktualisiert: 07.10.2025, 14:27
Amon Vetter, Lion Koch, Finnley Dounatz, Raffael Herrmann, Sören Spring, Constantin Schultze und Matthias Ott starten ihr Studium im Fachbereich Bauingeneurwesen.
Amon Vetter, Lion Koch, Finnley Dounatz, Raffael Herrmann, Sören Spring, Constantin Schultze und Matthias Ott starten ihr Studium im Fachbereich Bauingeneurwesen. Foto: Angelina Nolte

Magdeburg. - Wenn die Studierenden wieder in Scharen in den Magdeburger Elbauenpark strömen, dann steht die jährliche Immatrikulationsfeier der Hochschule Magdeburg-Stendal auf der Seebühne an. Bei einer Feierstunde wurden 1100 neue Studierende begrüßt, die in 48 Fachrichtungen in den Alltag als Studenten starten. Das studieren sie und darum hat es sie nach Magdeburg gezogen.