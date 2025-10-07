Nach der Immatrikulationsfeier an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg wurden nun die Erstsemestler der Hochschule Magdeburg-Stendal feierlich begrüßt.

Erstsemester erzählen: Deshalb zieht es uns nach Magdeburg

Magdeburg. - Wenn die Studierenden wieder in Scharen in den Magdeburger Elbauenpark strömen, dann steht die jährliche Immatrikulationsfeier der Hochschule Magdeburg-Stendal auf der Seebühne an. Bei einer Feierstunde wurden 1100 neue Studierende begrüßt, die in 48 Fachrichtungen in den Alltag als Studenten starten. Das studieren sie und darum hat es sie nach Magdeburg gezogen.