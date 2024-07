Parey - Das Ensemble „ICE CREAM live“ aus dem Jugendhaus Parey kann wieder auf einige Auftritte bei Veranstaltungen blicken. So war das Ensemble zum wiederholten Male mit einem kleinen Repertoire bei der „Schlagernacht in Wust“ dabei. Mit dem Kinderprogramm stellte sich „ICE CREAM live“ in der Bibliothek „Edlef Köppen“ in Genthin vor. Und auch beim Tag der Begegnung sowie beim Fest der Vereine in Genthin waren die Pareyer dabei.

Hoffen auf nächstes Jahr

„Das Projekt Tag der Begegnung haben wir mit begleitet. Mit Bewohnern der Elb-Havel-Werkstätten, Standort Genthin, haben wir einen Flashmob veranstaltet“, so Jugendhaus-Leiterin Ulrike Paul. Der Begriff Flashmob kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt soviel wie „Blitz“ (Flash) und „Menge“ (mob). Dabei geht es darum, viele Menschen zusammenzubekommen, die blitzartig zusammen etwas tun. Gemeinsam wurde zum Song „Regenbogenfarben“ gesungen. Ziel des Projektes war es auch, Vorurteile und Ängste abzubauen. Träger des Projektes ist die „Lebenshilfe“. Gefördert wurde es von „Demokratie leben“. Ulrike Paul: „Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass es nächstes Jahr wieder stattfindet.“Das Ensemble „ICE CREAM live“ ist im Jugendhaus Parey integriert und mittlerweile weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt.

Das Ensemble „ICE CREAM live“ (re.) unterstützte das Projekt mit Bewohnern der Elb-Havel-Werkstätten beim Tag der Begegnung in Genthin. FOTO: LEBENSHILFE

Nachwuchs wird gesucht

Nach wie vor wird aber Nachwuchs für die Arbeitsgruppen des Ensembles „ICE CREAM live“ gesucht. Das Ensemble besteht aus den Arbeitsgruppen Kindertanz, Jugendtanz und Gesang. Es werden Programme für Familien-feiern, Dorf- und Stadtfeste, Betriebsfeiern, Weihnachtsmärkte und vieles mehr gestaltet. Tanzgruppen und Sänger sind auch einzeln unterwegs.

Wer mitmachen möchte, kann sich zu folgenden Trainingszeiten im Jugendhaus bei Manfred Göbel und Ulrike Paul melden: 1. Kindertanzgruppe ab sechs Jahre (montags und freitags von 16 bis 17 Uhr), 2. Jugendtanzgruppe ab 14 Jahre (montags und freitags von 18 bis 20 Uhr) und 3. Gesang ab 14 Jahre (Proben nach Absprache). Der Tanzgruppe „Crazy“ gehören derzeit Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren an. In der Showtanzgruppe „Delicious“ sind Jugendliche und junge Erwachsene im Alter ab 14 Jahre. Zum Programm gehören Showtanz, Garde, Irische Tänze und vieles mehr.

Das Ensemble „ICE CREAM live“ wird sich auch beim 18. Elbauenfest und dem 9. Fest der Vereine präsentieren. Sie sind am Sonnabend, 10. August, ab 14 Uhr und am Sonntag, 11. August, ab 15 Uhr auf der Festbühne live zu erleben.