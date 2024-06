Ihren 106. Geburtstag feierte Berta Jacob aus dem „Kastanienhaus“ in Güsen. Damit, so Stefan Dreßler, Stellvertreter des Landrates des Jerichower Landes, ist Berta Jacob aktuell die älteste Einwohnerin im Landkreis.

Güsen/Parchau - Geboren wurde Berta Jacob 1918 in Löderburg bei Staßfurt. 1934 kam sie nach Parchau. Dort war sie als Dienstmädchen bei Pfarrer Thieme in Stellung. Später war sie in Parchau in der Landwirtschaft in der Pflanzenproduktion tätig und Mitglied des LPG-Vorstandes.

Bei Tanzveranstaltungen in Parchau hat sie auch gekellnert. Außerdem war sie Delegierte des Bauernkongresses. Seit dem 9. Juni 2018 lebt Berta Jacob im „Kastanienhaus“ in Güsen. Zur Fünf-Generationen-Familie gehören neben Berta Jacob ihre zwei Kinder, 13 Enkel, elf Urenkel und acht Ururenkel.

Zu den Gratulanten zählten neben Stefan Dreßler auch die Ortsbürgermeister Lutz Wernecke (Parchau) und Mario Helmrich (Güsen).