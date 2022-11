Im Jerichower Land trocknen immer mehr Teiche aus

Jerichower Land - „Jetzt sind auch wir ratlos“, sagt Parchens Ortsbürgermeister Hubert Schwandt im Gespräch mit der Volksstimme. „Wir wissen nicht mehr, was wir noch tun sollen, um die Austrocknung unserer beiden Schlossteiche zu verhindern“. Denn trotz Regen und Wasser in der unteren Beeke - dem Tucheim-Parchener Bach als Zufluss für die Teiche - das Wasser in den Teichen wird immer weniger. „Entscheidend ist der Wasserzufluss aus der oberen Beeke“, so Schwandt, „aber hier kommt schon länger kein Wasser mehr an“.