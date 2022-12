In Genthin hängen Wünsche für den guten Zweck am Weihnachtsbaum

Das Jugendforum sammelt auf dem Weihnachtsmarkt Genthin für eine Einrichtung in der Region. Am 4. Adventswochenende wird der Weihnachtsmarkt fortgesetzt

Genthin - Mit einem Klimpern fällt die Münze in eine kleine Sammeldose. Mayen Miehe vom Jugendforum Genthin-Jerichow-Elbe-Parey hängt ein silbernes Herz in den bunt leuchtenden Weihnachtsbaum direkt neben der Bühne auf dem Genthiner Weihnachtsmarkt. Denn in Genthin konnten auch in diesem Jahr Wünsche gegen Spenden an den Weihnachtsbaum gehangen werden.