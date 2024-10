An der Aktion "Weihnachtren im Schuhkarton" beteiligten sich in diesem Jahr wieder Kirchengemeinden aus dem Jerichower Land.

Schlagenthin/Genthin - Die Zeit des Geschenkepackens naht. Damit ist in dieser Woche auch im Kirchspiel Stremme und im Pfarrbereich Genthin die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ wieder gestartet.

Zu Weihnachten können dabei Schuhkartons für Jungen und Mädchen in Osteuropa im Alter von zwei bis 14 Jahren, die sonst keine Geschenke bekommen würden, gepackt werden.

Kirchengemeinden sind dabei

Katrin Hertwig, Vorsitzende des Gemeindekirchenrates des Kirchspiels Stremme, wirbt im aktuellen Gemeindebrief über die Kirchengemeinden Schlagenthin, Kleinwusterwitz, Brettin, Roßdorf, Klitsche und Zabakuck hinaus um eine rege Beteiligung.

Diese sei auch im angrenzenden Pfarrbereich Nitzahn in den Vorjahren stets sehr gut gewesen, sagt sie in der Hoffnung, dass dies auch in diesem Jahr der Fall sein werde. Die Päckchen seien bisher fast ausschließlich von Familien und Einzelpersonen abgegeben worden. Kartons können aber auch von Schulklassen, Vereinen oder Firmen gepackt werden.

Die Aktion wird von der Hilfsorganisation Samaritan’s Purse – Die barmherzigen Samariter organisiert. „Bitte unterstützen Sie diese Aktion“, appelliert Katrin Hertwig. Die Gemeinden des Stremme-Bereiches koordinieren ihr Mitwirken an „Weihnachten im Schuhkarton“ wie in den Vorjahren mit dem Pfarrbereich Genthin, zu dem auch die Kirchengemeinden Mützel, Brettin, Parchen, Kade und Karow gehören.

Wo es Flyer und Informationen gibt

Wer sich aus dem Stremme-Bereich an der Aktion beteiligen will, findet Informationsflyer in den Kirchen und im Pfarrhaus Schlagenthin. Flyer, so Katrin Hertwig, werde sie in den nächsten Tagen auch in den Kitas des Stremme-Bereiches verteilen. Die Päckchen können immer dienstags sowohl im Pfarrhaus Schlagenthin als auch im Genthiner Gemeindebüro abgegeben werden. Im Genthiner Gemeindebüro an der Großen Schulstraße sind neben den Flyern auch fertige Klappkartons erhältlich.

„Weihnachten im Schuhkarton“ trägt das DZI-Spendensiegel. Es steht dafür, dass die Spenden ordentlich und transparent abgerechnet werden. Bis zum 15. November sollten die fertigen Päckchen dienstags im Pfarrhaus Schlagenthin oder im Gemeindebüro der evangelischen Trinitatiskirche in Genthin abgegeben werden. Parallel dazu besteht auch die Möglichkeit, mit einer Spende die Aktion zu unterstützen. Mitmachen ist ganz einfach: Ober- und Unterseite eines Schuhkartons werden separat mit Geschenkpapier beklebt. Ein Aufkleber auf dem Karton gibt an, für welches Alter und Geschlecht der Inhalt bestimmt ist. Zur Wahl stehen Mädchen oder Jungen im Alter von 2 bis 4, 5 bis 9 oder 10 bis 14 Jahren.

Und dann kann befüllt werden: Kleidung (Mütze, Schal und Handschuhe, T-Shirt, Socken, Pullover), Kuscheltier, Spielsachen, Hygieneartikel (Zahnbürste, Zahnpasta, Haarbürste, Handtuch), Schulsachen (Hefte, Stifte), Süßigkeiten (Bonbons, Lutscher, Vollmilchschokolade). In den Karton gehören nicht: gebrauchte Kleidung, frische Lebensmittel, Medikamente und Dinge, die schnell zerbrechen. Der Karton sollte nach dem Befüllen nicht zugeklebt werden, stattdessen sollte ein Gummiband verwendet werden. Im Bereich Genthin, Havelberg und Stendal waren beispielsweise vor drei Jahren insgesamt 1.100 Pakete gepackt worden, hatte die Genthiner Kirchengemeinde bilanziert. Davon seien seinerzeit 180 aus Genthin gekommen.

Eine dreistellige zahl könnte auch in diesem Jahr wieder zusammenkommen.