In Genthin tobt ein digitaler Streit vor dem Abwahltermin gegen den Bürgermeister

Genthin - In Genthin tobt an den letzten Tagen vor dem Abwahltermin gegen Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) eine Art Wahlkampfschlacht. Unter anderem hatten die Pro-Genthin-MitgliederSebastian Hahn (Antragsteller des Abwahlantrages) und Falk Heidel ein Video veröffentlicht, in dem sie ihre Vorwürfe an den Bürgermeister, etwa mangelnde Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen oder dessen angeblich mangelnden Gestaltungswillen thematisierten.