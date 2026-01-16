weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Engagement in der ländlichen Region: In Gladau und Dretzel bringt die Feuerwehr Leben ins Dorf

In Dretzel steht die nachhaltige Entwicklung des dörflichen Spielplatzes am Lindenanger im Fokus. Gladauer Kameraden freuen sich auf den Bau eines Sozialtrakts plus Fahrzeug-Stellplatz.

Von Falk Heidel 16.01.2026, 19:00
Marie Engel, Andreas Engel, Christoph Foth, Tino Wächter, Laura Thiem im Gerätehaus.
Gladau/Dretzel - Die Feuerwehren in Gladau und Dretzel sind sehr viel mehr als die vier Grundsätze „Retten, Bergen, Löschen, Schützen“. Mit ihren Fördervereinen gestalten sie das Gemeinschaftsleben in den Dörfern und erhalten Traditionen.