In Dretzel steht die nachhaltige Entwicklung des dörflichen Spielplatzes am Lindenanger im Fokus. Gladauer Kameraden freuen sich auf den Bau eines Sozialtrakts plus Fahrzeug-Stellplatz.

In Gladau und Dretzel bringt die Feuerwehr Leben ins Dorf

Gladau/Dretzel - Die Feuerwehren in Gladau und Dretzel sind sehr viel mehr als die vier Grundsätze „Retten, Bergen, Löschen, Schützen“. Mit ihren Fördervereinen gestalten sie das Gemeinschaftsleben in den Dörfern und erhalten Traditionen.