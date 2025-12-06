Nach einer Spende der AfD für die Zabakucker Brandschützer bittet Jerichower Bürgermeisterin Parteien und Wählergruppen, solche Aktionen in kommunalen Einrichtungen künftig zu unterlassen. Wie es dazu gekommen ist.

In Jerichow sind Parteien und Wählergruppen aufgerufen, von Spendenaktionen, Wahlkampfauftritten oder parteipolitischen Aktivitäten in kommunalen Einrichtungen Abstand zu nehmen.

Zabakuck/Jerichow - Mehrheitlich sprach sich der Jerichower Stadtrat in einer namentlichen Abstimmung für die Annahme der AfD-Sachspende an die Freiwillige Feuerwehr Zabakuck aus, die der Landtagsabgeordnete Ulrich Siegmund beim Tag der offenen Tür überreicht hatte. Die Spendenaktion war im Vorfeld jedoch von Misstönen überschattet worden.