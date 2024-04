Mädchen und Jungen zeigen auf dem Reitplatz in Hohenseeden Kostproben ihres reiterlichen Könnens. Die Möglichkeit dazu bestand in einigen Wettbewerben.

Hohenseeden. - Der 1. Reitertag mit Kreis-Kinder-und Jugendspielen auf dem Reitplatz in Hohenseeden war für alle rund 60 Teilnehmer ein großes Erlebnis. Auch für den Veranstalter, den Reitverein Hohenseeden. „Mit soviel Besuchern hatten wir gar nicht gerechnet“, freute sich Ulrike Köpke. Und als auch das Wetter noch mitspielte, stand einer gelungenen Veranstaltung nichts mehr im Weg.

Die Mädchen und Jungen hatten verschiedene Möglichkeiten, ihr Können in Wettbewerben zu zeigen. Dazu gehörten die Reiterwettbewerbe Schritt Trab und Schritt Trab Galopp, Dressur, Führzügelwettbewerb und Stil-Springen. Die Richterinnen Kristin Windisch aus dem Jerichower Land und Petra Kirchstein aus dem Land Brandenburg bewerteten nicht nur die gezeigten Leistungen eines jeden Reiters und Reiterin, sondern gaben auch noch Hinweise und Ratschläge, was der Reiternachwuchs in Zukunft noch besser machen kann. Gelobt wurde auch das, was schon richtig gut aussah. Stolz und zufrieden verließen die jungen Reiter und Reiterinnen danach den Platz.

Viel Erfolgserlebnisse

Für die Erfolgserlebnisse des Reiternachwuchses sorgte auch die Tatsache, dass die Chance auf eine gute Platzierung sehr groß war, weil der Nachwuchs mal unter sich war. Ältere Reiter durften zwar am Wettbewerb teilnehmen, aber außer Konkurrenz beziehungsweise ohne Wertung. Auch das beflügelte die Aktiven. Der Beifall des Publikums war ein zusätzlicher Lohn.

Anziehungspunkt Hüpfburg

Ein anderer, nicht reitspezifischer Anziehungspunkt für die Mädchen und Jungen, egal ob Besucher oder Aktiver, war die Hüpfeburg. Hier tummelten sich die Kinder den ganzen Tag. Die Begeisterung der Kinder war nicht zu überhören.

Auch an den kleinen Hunger hatte der Veranstalter gedacht. Zur Stärkung gab es Würstchen und Steaks sowie selbst gebackener Kuchen der 11. Klasse des Bismarck-Gymnasiums aus Genthin.

Lilly Voigt vom RV Hohenseeden gewann auf Missi das Mini E-Springen. Bettina Schütze

Bleibt zu hoffen, dass nicht wieder so viel Zeit wie zum letzten Jugend-Reiter-Tag im Jahr 2. Jugend-Reitertag vergeht. Der Reiternachwuchs wäre sicher sehr dankbar dafür.

Ergebnisse des 1. Jugend-Reitertages:

E-Dressur: Louis Rehbaum mit Kane/RV Hohenseeden Wertnote 8,3, Nele Schwaschak mit Prärie N/RV Bismark Schönhausen 7,9, Neele Sophie Lenz mit Karamia/RV Hohenseeden 7,8

Reiterwettbewerb Schritt Trab: Lotta Luna Strauß mit Skywalker/Sankt Katharina Flötz 8,5, Amelie Belitz mit Gerda/RV Hohenseeden 8,0, Mathilda Köpke mit Sputnik/RV Hohenseeden

Reiterwettbewerb Schritt Trab Galopp: Lanah Leppin mit Diamond Dancer/RV Eichberg Schlagenthin 8,6, Linda Weck mit Quadriga/RV Pietzpuhl 8,4, Marie Voigt mit Rascalija/RV Hohenseeden 8.3

E-Stil Springen: Lisa Fricke mit Kladow“s Night/RV Ihleburg 8,0, Marie Voigt mit Missi/RV Hohenseeden 7,9, Helena Hoschek mit Donovan Luke/RV Wahlitz 7,8

Mini E-Springen: Lilly Voigt mit Missi/RV Hohenseeden 8,0, Lisa Fricke mit Coco Colesta/RV Ihleburg 7,7, Marie Voigt mit Paul/RV Hohenseeden 7,6

Führzügelwettbewerb: Marlene Reich mit Tommy/RV Reckahn 8,2, Hanna Marie Ernst mit Horst//RV Königsborn 8,0, Emma Behrendt mit Zoraja/RV Schönhausen und Elisabeth Stumpe mit Lady Castjel/RV Wahlitz beide 7,8

A-Stil Springen: Marina Zetzsche mit Padme/Wörmlitzer SV 90 7,8, Kathrin Dietrich: mit Chippendale/PSV Stahnsdorf 7,3, Neele Sophie Lenz mit Karamia/RV Hohenseeden 7,2

JL-Wertung: Hanna Marie Ernst/RV Königsborn mit Horst, 2. Elisabeth Stumpe/RV Wahlitz mit Lady Castjel, 3. Wilma Köpke mit Paul/RV Hohenseeden, Anna-Luna Hintze mit Merlin/RV Hohenseeden, Frieda Nagel mit Holly/RV Möckern

Hohenseeden-Cup:

Wettbewerbe E-Dressur und Stilspringen - 1. Lisa Fricke/RV Ihleburg, 2. Neele Sophie Lenz/RV Hohenseeden, 3. Marie Voigt/RV Hohenseeden, 3. Marie Voigt/RV Hohenseeden

Wettbewerbe A-Dressur und Stilspringen - 1. Gina Lehmann/RV Wörmlitz

Wettbewerbe Schritt Trab Galopp und Mini Stil-Springen - 1. Marie Voigt/RV Hohenseeden, 2. Linda Weck/RV Pietzpuhl, 3. Cheyenne Dreyer/Landhof Körbelitz BSC