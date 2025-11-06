In Genthin verblassen auf mehreren Straßen die Fahrbahnmarkierungen. Besonders im Bereich des Bahnhofs und der Großen Schulstraße sind die Linien kaum noch zu erkennen. Das sind die Folgen.

Kann man deshalb durch die Fahrprüfung fallen? In Genthin Straßenmarkierungen oft nicht sichtbar

Verblasste Fahrbahnmarkierungen machen Genthiner Rad- und Autofahrer die Orientierung schwer.

Genthin - Wer in Genthin derzeit unterwegs ist, dem fällt es schnell auf: Auf mehreren Straßen sind die weißen Linien auf dem Asphalt nur noch schemenhaft zu erkennen. Besonders der Bereich rund um den Bahnhof, wo die Markierung für den Radweg beginnt, bereitet offenbar Probleme.