Kirchen, Mitglieder und Kosten Klosterkirche Egeln droht keine Schließung
Ob das Gotteshaus in Egeln einen besonderen Status erhält und das katholische Bistum größtenteils die Kosten übernimmt, befindet sich derzeit in interner Abklärung.
06.11.2025, 12:19
Egeln/Hecklingen. - Der demografische Wandel macht sich auch im Bistum Magdeburg bemerkbar. Durch die in den letzten drei Jahrzehnte zu beobachtende schrumpfende Zahl der katholischen Kirchenmitglieder wird die zukünftige Nutzung der Gotteshäuser sowie der Pfarr- und Gemeindehäuser als Orte der Begegnung zu einer echten Herausforderung.