Ob das Gotteshaus in Egeln einen besonderen Status erhält und das katholische Bistum größtenteils die Kosten übernimmt, befindet sich derzeit in interner Abklärung.

Das Klostermuseum beherbergt einige ganz besondere Schätze, wie zum Beispiel dieses alte Gewand aus dem 16. Jahrhundert, das Dr. Reinhard Olma beim Tag des offenen Denkmals den erstaunten Besuchern präsentierte.

Egeln/Hecklingen. - Der demografische Wandel macht sich auch im Bistum Magdeburg bemerkbar. Durch die in den letzten drei Jahrzehnte zu beobachtende schrumpfende Zahl der katholischen Kirchenmitglieder wird die zukünftige Nutzung der Gotteshäuser sowie der Pfarr- und Gemeindehäuser als Orte der Begegnung zu einer echten Herausforderung.