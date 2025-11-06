weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oebisfelde
    4. >

  4. Schule ohne Rassismus: Weferlinger Schüler für Toleranz: Die Achtklässler des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums setzen sich ein

Schule ohne Rassismus Weferlinger Schüler für Toleranz: Die Achtklässler des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums setzen sich ein

Das Schulprogramm „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist auch fester Bestandteil des Lehrplans in Weferlingen. Die Schüler der achten und neunten Jahrgänge zeigen ihren kreativen Umgang mit der Thematik.

Von Cedar D. Wolf 06.11.2025, 12:00
Die Schüler des inzwischen neunten Jahrgangs präsentieren ihre Erkenntnisse zum Thema „Rassismus – gestern und heute“.
Die Schüler des inzwischen neunten Jahrgangs präsentieren ihre Erkenntnisse zum Thema „Rassismus – gestern und heute“. Foto: Gabriela Anders

Weferlingen. - Im Rahmen des Schulprogramms „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ beschäftigen sich die Achtklässler des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums jedes Jahr mit Themen, die Toleranz, Zivilcourage und gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. Dabei entstehen regelmäßig Projekte, die über den Unterricht hinaus Wirkung zeigen und im Schulgebäude sichtbar bleiben sollen.