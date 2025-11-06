Das Schulprogramm „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist auch fester Bestandteil des Lehrplans in Weferlingen. Die Schüler der achten und neunten Jahrgänge zeigen ihren kreativen Umgang mit der Thematik.

Weferlinger Schüler für Toleranz: Die Achtklässler des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums setzen sich ein

Die Schüler des inzwischen neunten Jahrgangs präsentieren ihre Erkenntnisse zum Thema „Rassismus – gestern und heute“.

Weferlingen. - Im Rahmen des Schulprogramms „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ beschäftigen sich die Achtklässler des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums jedes Jahr mit Themen, die Toleranz, Zivilcourage und gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. Dabei entstehen regelmäßig Projekte, die über den Unterricht hinaus Wirkung zeigen und im Schulgebäude sichtbar bleiben sollen.