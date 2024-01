Karnevalstanzgruppe „Schweißgirls“ verzweifelt an Genthin

Am Zaun vor dem halbsanierten Wasserturm schlugen die Schweißgirls die Hände vors Gesicht.

Genthin - Der Verzweiflung nahe waren am Wochenende mehrfach die Damen des Tanzensembles „Schweißgirls“ des Genthiner Carneval Clubs (GCC), schauten sie sich doch an verschiedenen markanten Bereichen in der Stadt um und besuchten unter anderem das Stadtkulturhaus, die Fußgängerbrücke und den Wasserturm.