Der Kulturminister des Landes, Rainer Robra, hat Hohenerxleben besucht. Kultur, Tourismus, Denkmalschutz – zu Gast beim konspirativen Vormittag auf dem Schloss.

Hohenerxleben - Das Schloss? In einem Wort, da stehe es für „Begegnungskultur“, sagt Präsident Heinrich D. Funke. Seit mindestens drei Jahrzehnten und damit der Gründung der Stiftung, von Beginn an, sei dies der Mittelpunkt des heutigen Schaffens auf Hohenerxleben. So folgte am Donnerstag der Landesminister für Kultur, Rainer Robra, der Einladung. Der zweite konspirative Vormittag nach der landespolitischen Visite von Wissenschaftsminister Armin Willingmann vor wenigen Wochen.