Wernigerodes renitentester Falschparker Rätsel um verschwundenen Schrott-Mercedes in Reddeber gelöst – Landkreis Harz äußert sich
Ein Schrottauto auf einem Privatgrundstück hat jahrelang für Ärger in Reddeber gesorgt. Nun ist der Mercedes weg. Damit muss ein CDU-Politiker aus Wernigerode eine kuriose Drohung nicht wahr machen.
20.09.2025, 15:00
Reddeber. - Mehr als zehn Jahre rostete ein uralter Mercedes mitten in Reddeber vor sich hin. Nun ist das Schrottauto von einem Grundstück ohne Zaun an der Kemmestraße plötzlich verschwunden.