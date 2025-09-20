Das Lager der obdachlosen Ines H. in der Halberstädter Altstadt wurde geräumt – doch die Situation bleibt angespannt. Anwohner berichten von nächtlichem Lärm, zerbrochenem Glas und zunehmender Bedrohung. Jetzt wollen sie Druck auf Halberstadts Behörden ausüben.

Halberstadt räumt Obdachlosenlager von Ines H. – doch das Problem bleibt

Ordnungsamt und Stala haben den Müll in der Gröperstraße am 18. September beseitigt. Doch es dürfte in der Altstadt von Halberstadt bald wiedere so aussehen

Halberstadt. - Die Stadtverwaltung Halberstadt hat Wort gehalten. Am 18. September haben das Ordnungsamt und die stadteigene Stala das Lager der obdachlosen Ines H. vor dem Pfarramt St. Burchard zum wiederholten Male geräumt. Vorausgegangen war eine weitere Nacht des Horrors für die Anwohner rund um die Gröberstraße.