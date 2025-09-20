Leben auf der Straße Halberstadt räumt Obdachlosenlager von Ines H. – doch das Problem bleibt
Das Lager der obdachlosen Ines H. in der Halberstädter Altstadt wurde geräumt – doch die Situation bleibt angespannt. Anwohner berichten von nächtlichem Lärm, zerbrochenem Glas und zunehmender Bedrohung. Jetzt wollen sie Druck auf Halberstadts Behörden ausüben.
20.09.2025, 14:00
Halberstadt. - Die Stadtverwaltung Halberstadt hat Wort gehalten. Am 18. September haben das Ordnungsamt und die stadteigene Stala das Lager der obdachlosen Ines H. vor dem Pfarramt St. Burchard zum wiederholten Male geräumt. Vorausgegangen war eine weitere Nacht des Horrors für die Anwohner rund um die Gröberstraße.