Der kleine Kinderspielplatz am Brettiner Sportplatz ist um eine Nestschaukel attraktiver geworden.

Kinder in Brettin bei Genthin freuen sich über neue Nestschaukel

Eine neue Nestschaukel gibt es in Brettin für die Kinder.

Brettin - In die Finanzierung der Nestschaukel flossen auch der Erlös von 900 Euro aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf beim Ostereiertrudeln des Vorjahres ein, den eine Brettiner Elterninitiative organisiert hatte.

Mit der Neuanschaffung, an der sich auch der Förderverein der Brettiner Feuerwehr, die Sparkasse MagdeBurg und die Einheitsgemeinde Jerichow beteiligt haben, kann der Spielplatz weiter aufgewertet werden.

Die Elterninitiative, hier gemeinsam mit Ortsbürgermeister Torsten Schmidt (links) im Bild, zeichnet ehrenamtlich für die Pflege und Instandhaltung des kleinen Spielplatzes verantwortlich, so dass die Einweihung der neuen Nestschaukel zu einem kleinem Highlight wurde.

Wie im vergangenen Jahr wird die Elterninitiative auch am Ostersonntag, 31. März, am Brettiner Rodelberg beim Ostereiertrudeln Groß und Klein mit einem Kuchenbuffet und Getränken ab 15 Uhr versorgen und so einen gemütlichen Familiennachmittag abrunden.

Der Erlös kommt wieder einem guten Zweck zugute.