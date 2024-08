Ziel der Hohenseedener ist die Fahrrad- und Kulturkirche „Kleine Kapelle am Weg“ in Jerchel.

Hohenseeden - Die Kirchengemeinde Hohenseeden lädt am Mittwoch, 4. September, zu einem Gemeindeausflug zur Fahrrad- und Kulturkirche „Kleine Kapelle am Weg“ nach Jerchel (Milower Land) ein.

Neben den Hohenseedenern können auch Interessenten aus den umliegenden Orten mitfahren. Gefahren wird mit eigenen Pkws, in denen es Mitfahrgelegenheiten gibt. Die Abfahrt erfolgt um 13 Uhr am Friedhof/Kirche in Hohenseeden mit Halt an der Kirche in Dretzel. Anmeldungen nimmt Gabriele von Reinersdorff bis Sonntag, 1. September, unter der Telefonnummer 039344/40784 entgegen.

1590 entstand in Jerchel eine Fachwerkkirche. In den 1980er Jahren erst wurde sie wegen Baufälligkeit abgerissen. Heute erinnert auf dem einstigen Kirchplatz am Dorfanger nur noch das Fragment von einem Glockenstuhl mit den zwei 1922 gegossenen Stahlglocken an dieses Bauwerk. „Der Ort wünschte sich seitdem immer wieder einen Versammlungsort. Dann wurde überlegt. Und in diese Überlegungen hinein kam der verrückte Vorschlag des Bürgermeisters Felix Menzel, die Kapelle von Kleinwudicke umzusetzen. Die Kapelle war baufällig. Die Gemeinde hatte kein Geld, sie zu erhalten. Sie wurde dort auch überhaupt nicht mehr gebraucht. Aber wir könnten sie nutzen. Dieser Vorschlag wurde erst mal als unrealistisch abgetan. Aber dann wuchs doch die Begeisterung. Da wir auch EU-Mittel dafür bekommen, wurde das mehr und mehr realistisch, das wirklich in Angriff zu nehmen“, so Pfarrerin Magdalene Wohlfahrt.

Die Kleinwudicker Kapelle aus zog dann in Teilen nach Jerchel um. Der Aufbau der Kleinwudicker Kapelle als Fahrrad- und Kulturkirche erfolgte entsprechend in Jerchel.