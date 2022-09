Interkulturelle Woche „Kirchenkino“ läuft in Jerichower Stadtkirche

Drei Religionen, eine Musikband - darum geht es in dem Film „Ein Lied in Gottes Ohr“, der am 29. September in Jerichow gezeigt wird. Die Veranstaltung wird im Rahmen der Interkulturellen Woche angeboten.