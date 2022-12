Kirchenprojekt in Schlagenthin nimmt erste Finanzhürde

In Schlagenthin sollen übermalte Wandgemälde wieder sichtbar gemacht werden. Fachleute haben erste Bilder wieder sichtbar gemacht.

Schlagenthin - Die Kirche in Schlagenthin könnte in geraumer Zeit um weitere Schätze aus der Vergangenheit reicher sein: Die Mitglieder des Kirchenfördervereins planen historische, aber derzeit nicht sichtbare, Gemälde entlang der Empore restaurieren zu lassen. Aber das kostet und so läuft aktuell eine Spendenaktion.