Nun doch: Vermarktung unter einem Dach Keine Weihnachtswelt, aber eine Weihnachtsstadt Magdeburg
Im Stadtrat war die Idee gescheitert. Im Hintergrund wurde aber bereits an einer gemeinsamen Vermarktung gearbeitet. Magdeburg als Weihnachtswelt gibt es nicht - aber als Weihnachtsstadt.
Aktualisiert: 18.10.2025, 11:55
Magdeburg. - Magdeburg als eine Weihnachts- und Winterwelt: Die Idee von Grünen-Stadtrat Olaf Meister, alle Angebote unter einem Dach zu vereinen, ist im Stadtrat gescheitert. Parallel sind aber schon die Betreiber der Märkte zusammengekommen, um Angebote zu bündeln – auch ohne den expliziten politischen Willen.