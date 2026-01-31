Auch eine nichtöffentliche Sitzung muss öffentlich bekannt gemacht werden. Das hat die Kommunalaufsicht der Stadt Jerichow auferlegt. Eine Entscheidung für mehr Transparenz.

Jerichow - Auch nichtöffentliche Sitzungen müssen der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden und Einwohner müssen zumindest Teile der Sitzung besuchen können. Das hat aktuell der Landkreis Jerichower Land mit Blick auf einen Umsetzungsfehler in Jerichow deutlich gemacht. Eine Entscheidung für mehr Transparenz bei kommunalpolitischen Entscheidungen.