Das Theaternatur-Festival findet 2026 zum 12. Mal in Benneckenstein statt. Noch bis zum 2. Februar werden Jury-Mitglieder aus dem Harz gesucht, die entscheiden, welche eingereichten Vorführungen auf dem Spielplan landen.

Benneckenstein. - Die Gastspiel-Jury des Theaternatur-Festivals in Benneckenstein geht in die vierte Runde. Derzeit werden wieder Einwohner aus dem Harz gesucht, die entscheiden, welche Aufführungen bei dem Festival 2026 gezeigt werden.

Das Jury-Team wird aus circa zehn Personen bestehen. Gesucht werden Menschen aus der Region Harz, „die Lust haben, gemeinsam in der Jury an der Auswahl des Gastspielprogramms mitzuwirken“, heißt es in einer Pressemitteilung des Festival-Teams.

Theaternatur-Festival im Harz wird im August 2026 stattfinden

Sie sichten gemeinsam Stücke, die im Rahmen einer Ausschreibung bundesweit eingereicht wurden. Aktiv können die Mitglieder entscheiden, welche Produktionen auf der Waldbühne in Benneckenstein im August zu sehen sein werden. „Vorkenntnisse oder sonstige Voraussetzungen sind für die Teilnahme nicht erforderlich.“ Im Zentrum stehen vielmehr „Interesse, Neugier und Lust auf die gemeinsame Auseinandersetzung in einem gemischten Team“.

Zu sehen sein wird die getroffene Auswahl im August im Rahmen des Theaternatur-Festivals, das in diesem Jahr zum 12. Mal veranstaltet wird. Voraussichtlich wird es vom 7. bis 23. August 2026 auf und um die Waldbühne herum in Benneckenstein stattfinden.

Jury-Mitglieder für Theater-Festival treffen sich an vier Terminen

Jury-Interessierte können sich noch bis zum 2. Februar 2026 per E-Mail an jury@theaternatur.de mit einer kurzen Info zu Name, Alter, Wohnort, Tätigkeiten, Interessen sowie einer Kontaktmöglichkeit melden. Wünschenswert ist laut dem Festival-Team auch ein Satz, warum man Lust hat, Teil der Jury zu sein.

Das Festival-Team und das Kulturrevier Harz laden an vier Tagen zu den Sichtungen und letztlich zur Entscheidung ein. Die Termine der Jurysitzungen sind der 8. Februar, 21. und 22. Februar sowie der 22. März. Die Treffen finden in Benneckenstein statt.