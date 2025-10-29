Die fünfte Auflage des Laternenumzugs in Ferchland an der Elbe brachte Familien und Freunde zusammen. Das wurde beim Umzug und dem Ausklang am Elbehaus geboten.

Lichtermeer an der Elbe: Laternenumzug in Ferchland sorgt für strahlende Kinder und Eltern

Ferchland an der Elbe verwandelte sich durch den Laternenumzug in ein Lichtermeer.

Ferchland. - „Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und zauberte ein Strahlen in die Gesichter der Kinder und Erwachsenen gleichermaßen“, freut sich Franziska Friedrich vom Heimatverein Ferchland/Elbe. „Der Laternenumzug in Ferchland hat einmal mehr bewiesen, wie schön es sein kann, die dunkle Jahreszeit mit Licht, Musik und gemeinschaftlichem Miteinander zu erhellen.“

Es ist bereits die fünfte Auflage des Laternenumzugs gewesen, wobei zahlreiche Familien und Freunde zusammengebracht wurden. „Bereits ab 17 Uhr versammelten sich zahlreiche Kinder mit ihren Eltern und Großeltern sowie Verwandte und Freunde vor dem Elbehaus, ausgestattet mit liebevoll gebastelten Laternen, die die Straßen des Ortes in ein leuchtendes Lichtermeer tauchten“, erzählt Franziska Friedrich.

Laternenumzug in Ferchland: Bereits die fünfte Auflage

Pünktlich um 18 Uhr setzte sich der farbenfrohe Laternenumzug in Bewegung und zog, begleitet von stimmungsvoller Musik, durch Ferchlands Straßen. Für die Sicherheit und einen reibungslosen Ablauf sorgten Feuerwehr und Polizei, die den Umzug tatkräftig unterstützten.

Am Elbehaus verköstigten die Helfer die Gäste mit zahlreichen Leckereien. Foto: Heimatverein Ferchland

Nach der gemütlichen Rundreise kehrten Groß und Klein zum Elbehaus zurück, wo ein buntes Programm für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorbereitet war. „Während die Kinder voller Freude an der Feuerschale Stockbrot backten und ihre selbstgebastelten Laternen bewunderten, stärkten sich die Erwachsenen bei würzigem Glühwein und genossen die gesellige Atmosphäre. Köstliche Bratwurst, knusprige Pommes und herzhafte Chicken Nuggets sorgten für das leibliche Wohl und ließen keine Wünsche offen“, berichtet Friedrich.

Der Heimatverein bedankt sich bei allen Gästen, Helferinnen und Helfern sowie Unterstützern für den tollen Abend.