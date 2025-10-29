Geschäftsführer informiert Infrastrukturministerin Lydia Hüskens in Staßfurt über die Erfolge, aber auch über die Herausforderungen des städtischen Unternehmens.

Wobau-Geschäftsführer Daniel Bierbach zeigt Infrastrukturministerin Lydia Hüskens in der August-Bebel-Straße in Staßfurt-Nord einen Wohnblock aus DDR-Zeiten, dessen letzten beiden Eingänge noch saniert werden müssen.

Staßfurt. - Sachsen-Anhalts Wohnungswirtschaft steht nach Einschätzung von Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) vor echten Herausforderungen. „Ich finde es sehr, sehr interessant heute zu sehen, wie man sich denen hier in Staßfurt stellt“, sagte sie bei ihrem mehr als zweistündigen Besuch der Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) der Salzstadt.