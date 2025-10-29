Wohnen und Politik Wobau Staßfurt will Leerstand senken
Geschäftsführer informiert Infrastrukturministerin Lydia Hüskens in Staßfurt über die Erfolge, aber auch über die Herausforderungen des städtischen Unternehmens.
29.10.2025, 09:01
Staßfurt. - Sachsen-Anhalts Wohnungswirtschaft steht nach Einschätzung von Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) vor echten Herausforderungen. „Ich finde es sehr, sehr interessant heute zu sehen, wie man sich denen hier in Staßfurt stellt“, sagte sie bei ihrem mehr als zweistündigen Besuch der Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) der Salzstadt.