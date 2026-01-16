Am Sonntag gibt es keinen Vortrag über die Kriminalschriftstellerin Agatha Christie.

Genthin - Der für diesen Sonntag, 18. Januar, um 10 Uhr geplante Literatur-Gottesdienst zu Ehren von Agatha Christie in der evangelischen St.-Trinitatis-Kirche Genthin wird verschoben.

Pfarrerin Beate Eisert teilte mit, dass der Auftakt krankheitsbedingt nicht stattfinden kann – ein neuer Termin wird zeitnah bekannt gegeben.

Zwei Ikonen der Weltliteratur sind Thema in Genthin

Mit kreativen Formaten zu Kunst und Literatur lädt die Kirchengemeinde dazu ein, Glauben und Kultur miteinander zu verbinden. Im Frühjahr 2026 stehen zwei Ikonen der Weltliteratur im Fokus: Agatha Christie und Astrid Lindgren.

Während der Vortrag zu Agatha Christie das Thema Schuld, Moral und Glauben beleuchten sollte, geht es am 15. Februar um Leben und Tod im Schaffen der schwedischen Autorin Astrid Lindgren.