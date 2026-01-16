Nach tagelangen Internetproblemen ist die Stadt- und Kreisbibliothek Genthin wieder online erreichbar. Zwar wird die genaue Ursache der Störung noch geprüft, doch alle Services laufen inzwischen wieder im Normalbetrieb.

Genthin - Die Stadt- und Kreisbibliothek Genthin ist wieder online erreichbar. Zwar sei die genaue Ursache der Störung noch nicht vollständig geklärt, derzeit kümmere sich jedoch ein Techniker um bestehende Router-Probleme, teilte die Bibliothek mit. Alle Funktionen liefen inzwischen wieder im Normalbetrieb.

Hintergrund der Störung in der Genthiner Bibliothek

Zum Hintergrund: Anfang Januar hatte eine technische Störung den Internetzugang der Bibliothek lahmgelegt. Digitale Anfragen, Anmeldungen und der E-Mail-Verkehr waren zeitweise nicht möglich, Ausleihen und Rückgaben konnten nur lokal erfasst werden. Trotz der Einschränkungen fanden Veranstaltungen wie geplant statt, ebenso blieb die Touristinformation mit eigenem Anschluss uneingeschränkt nutzbar.