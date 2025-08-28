Farbenfrohe Mitmachaktion Maler aus Genthin startet Herzensprojekt mit Kindern
Ein Malerbetrieb, der Farben nicht nur verkauft, sondern verschenkt – und zwar an Kinder. Was hinter der Aktion von Mathias Ebert steckt, warum Kitas anfangs skeptisch waren und welche Belohnung die bunteste Kita bekommt.
28.08.2025, 18:00
Genthin. - Seit letzter Woche wird in mehreren Kitas in Genthin fleißig gepinselt, gemalt und gelacht. Der Grund: Malermeister Mathias Ebert und sein Team haben eine ungewöhnliche, aber umso schönere Aktion ins Leben gerufen. Drei Kindertagesstätten dürfen ihre Spielplätze selbst gestalten – mit Farben, die vom Malerbetrieb gespendet wurden. Und das Beste: Die Kinder entscheiden selbst, wie ihre Kita am Ende aussehen soll.