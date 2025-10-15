Der Fraktionsvorsitzende der AfD in Schönebeck, Nils Reichenbach, ist für die Zusammenarbeit mit einer rechtsextremistischen Organisation offen. Das sagte er auf einer Kundgebung in Schönebeck.

Nils Reichenbach bei der Kundgebung am Freitag in Schönebeck. Hier bekannte er öffentlich, dass er mit einer rechtsextremistischen Gruppierung kooperieren würde.

Schönebeck. - Der Vorsitzende der AfD-Stadtratsfraktion in Schönebeck, Nils Reichenbach, hat seine Sympathie für eine rechtsextremistische und vom Verfassungsschutz beobachtete Organisation öffentlich gemacht. Damit stellt er sich gegen die Unvereinbarkeitsliste seiner Partei.