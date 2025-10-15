Identitäre Bewegung (IB) AfD in Schönebeck: Vorsitzender für Kooperation mit Rechtsextremen offen
Der Fraktionsvorsitzende der AfD in Schönebeck, Nils Reichenbach, ist für die Zusammenarbeit mit einer rechtsextremistischen Organisation offen. Das sagte er auf einer Kundgebung in Schönebeck.
Aktualisiert: 15.10.2025, 16:26
Schönebeck. - Der Vorsitzende der AfD-Stadtratsfraktion in Schönebeck, Nils Reichenbach, hat seine Sympathie für eine rechtsextremistische und vom Verfassungsschutz beobachtete Organisation öffentlich gemacht. Damit stellt er sich gegen die Unvereinbarkeitsliste seiner Partei.