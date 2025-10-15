weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Jahrelanges Provisorium vorbei: Neue Rettungswache in Tangermünde - Sanitäter können aufatmen

Jahrelanges Provisorium vorbei Neue Rettungswache in Tangermünde - Sanitäter können aufatmen

In Tangermünde wurde die erste von zehn neuen Rettungswachen im Kreis Stendal übergeben. Sanitäter der Johanniter-Unfall-Hilfe sind zufrieden, aber die Kostenübernahme ist ungeklärt.

Von Andreas König Aktualisiert: 15.10.2025, 15:58
Die neue Rettungswache in Tangermünde wurde feierlich übergeben. Die Johanniter-Unfall-Hilfe beginnt jetzt mit dem eigentlichen Umzug.
Die neue Rettungswache in Tangermünde wurde feierlich übergeben. Die Johanniter-Unfall-Hilfe beginnt jetzt mit dem eigentlichen Umzug. Foto: Andreas König

Tangermünde - Noch sind die meisten Räume in der neuen Rettungswache in Tangermünde leer und wirken vergleichsweise steril. Aber das soll sich jetzt in hohem Tempo ändern - nach jahrelangen Missständen.