In Tangermünde wurde die erste von zehn neuen Rettungswachen im Kreis Stendal übergeben. Sanitäter der Johanniter-Unfall-Hilfe sind zufrieden, aber die Kostenübernahme ist ungeklärt.

Neue Rettungswache in Tangermünde - Sanitäter können aufatmen

Tangermünde - Noch sind die meisten Räume in der neuen Rettungswache in Tangermünde leer und wirken vergleichsweise steril. Aber das soll sich jetzt in hohem Tempo ändern - nach jahrelangen Missständen.