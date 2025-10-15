Jahrelanges Provisorium vorbei Neue Rettungswache in Tangermünde - Sanitäter können aufatmen
In Tangermünde wurde die erste von zehn neuen Rettungswachen im Kreis Stendal übergeben. Sanitäter der Johanniter-Unfall-Hilfe sind zufrieden, aber die Kostenübernahme ist ungeklärt.
Aktualisiert: 15.10.2025, 15:58
Tangermünde - Noch sind die meisten Räume in der neuen Rettungswache in Tangermünde leer und wirken vergleichsweise steril. Aber das soll sich jetzt in hohem Tempo ändern - nach jahrelangen Missständen.