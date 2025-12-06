weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  4. 55. Spielzeit für Genthiner Amateurtheater: Märchenzeit: Langer Applaus nach Premiere von „Frau Holle“

Das Genthiner Amateurtheater ist in seine neue Spielzeit gestartet. Erstmalig hat Frank Zelmanski als Regisseur die Aufgabe übernommen, aus den Laiendarstellern ein Ensemble zu formen. Wie ihm das gelungen ist.

Von Falk Heidel 06.12.2025, 16:38
Alle Darsteller nach der Märchenpremiere mit Regisseur Frank Zelmanski (r.).
Alle Darsteller nach der Märchenpremiere mit Regisseur Frank Zelmanski (r.). Foto: Falk Heidel

Genthin - Wenn sich Lampenfieber messen ließe, würde in der Umkleide eine knallrote Rundumleuchte Alarm schlagen. „Ich bin unfassbar nervös“, sagt Antje Krüger, während sie sich in ihr mittelalterliches Outfit wirft.