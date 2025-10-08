Bodo Lilienthal präsentiert den neuen Kalender für 2026. Auf zwölf Seiten kombiniert er eigene Gedichte mit stimmungsvollen Natur- und Schiffsaufnahmen – eine Liebeserklärung an Meer, Natur und Heimat.

Maritimer Kalender mit Texten und Bildern eines früheren Seemanns aus Genthin

Genthin - Bodo Lilienthal aus Genthin ist Seemann im Ruhestand, Dichter und manchmal auch Hobbyfotograf. Jetzt hat er neue Bilder zusammengestellt, die er gemeinsam mit eigenen Texten in einem Kalender für das Jahr 2026 veröffentlicht hat.