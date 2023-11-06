Musical, Ballett, Konzert und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 30. Dezember 2025, bietet Vielfalt.

Magdeburg - Auch Dienstag, der 30. Dezember 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

„Aladin – das Musical“ in der Magdeburger Getec-Arena

Mit „Aladin – das Musical“ bringt Theater Liberi einen bekannten Stoff der Erzählungen aus „1001 Nacht als Familienmusical“ auf die Bühne. Termin ist am 30.12.2025 in der Magdeburger Getec-Arena. Beginn ist um 16 Uhr in der Getec Arena in der Berliner Chaussee 32.

Im Mittelpunkt steht die Geschichte des Straßenjungen Aladin, dessen Leben sich nach der Begegnung mit Prinzessin Yasmin grundlegend verändert.

Im Mittelpunkt steht die Geschichte des Straßenjungen Aladin, dessen Leben sich nach der Begegnung mit Prinzessin Yasmin grundlegend verändert. Während Yasmin versucht, ihr Volk vor den Machenschaften des Zauberers Dschafar zu schützen, gerät Aladin selbst in dessen Intrigen. Dschafar plant, den Sultan zu stürzen und mithilfe einer geheimnisvollen Lampe die Macht an sich zu reißen. Als Aladin in einer Höhle gefangen wird, entdeckt er dort die Wunderlampe und befreit den Dschinni, der ihm fortan zur Seite steht. Die daraus entstehenden Wünsche eröffnen neue Möglichkeiten, stellen Aladin jedoch auch vor moralische Entscheidungen. Im Zentrum der Handlung stehen Fragen nach Mut, Selbstbestimmung und Verantwortung. Das Theater Liberi ist auf moderne Bearbeitungen klassischer Stoffe für ein junges und familiäres Publikum spezialisiert. In „Aladin“ verbindet die Produktion eigens komponierte Songs mit dialogreichen Szenen, Choreografien und humorvollen Momenten.

Ergänzt wird das Geschehen durch aufwendige Kostüme, Lichteffekte und ein wandelbares Bühnenbild, das die märchenhafte Welt visualisiert. Die Rollen von Aladin, Yasmin, Dschinni und Dschafar werden von ausgebildeten Musicaldarstellern besetzt. Die Inszenierung setzt dabei weniger auf eine originalgetreue Nacherzählung als auf eine zeitgemäße, zügige Dramaturgie, die den bekannten Stoff für ein heutiges Publikum zugänglich macht.

Ballett „Der Nussknacker“ im Magdeburger Amo

Das Ballett „Der Nussknacker“ steht für den 30.12. im Amo im Kalender. Das Werk zählt zu den bekanntesten Stücken des klassischen Repertoires und wird zur Musik von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky aufgeführt.

Die Inszenierung des Classical Ukrainian Etoile Ballet von Iryna Khandazhevska ist in zwei Akte unterteilt und richtet sich an ein Familienpublikum.

Die Inszenierung des Classical Ukrainian Etoile Ballet von Iryna Khandazhevska ist in zwei Akte unterteilt und richtet sich an ein Familienpublikum. Im Zentrum der Handlung steht Clara, die am Heiligabend eine fantastische Traumreise erlebt. Spielzeugfiguren werden lebendig, der Nussknacker verwandelt sich in einen Prinzen, und gemeinsam stellen sie sich dem Mäusekönig und dessen Gefolge. Die Reise führt weiter durch eine winterliche Schneelandschaft bis in ein märchenhaftes Reich der Süßigkeiten. Die Geschichte verbindet Elemente eines Weihnachtsmärchens mit Motiven von Kindheit, Erwachsenwerden und der Kraft von Fantasie und Wunschvorstellungen.

„Der Nussknacker“ wurde Ende des 19. Jahrhunderts uraufgeführt und gehört heute weltweit zum festen Bestandteil der Spielpläne vieler Ballettkompanien, insbesondere in der Weihnachtszeit. Charakteristisch sind die eingängigen Melodien Tschaikowskys sowie die Vielzahl klar gezeichneter Figuren, die sowohl erzählerisch als auch tänzerisch ausgearbeitet sind.

"Der Nussknacker" beginnt diesen Dienstag, 30. Dezember, um 19.30 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27.

Musikalischer Ausklang des Jahres mit emBRASSment im Magdeburger Gesellschaftshaus

Ein musikalischer Ausklang des Jahres findet am Dienstag, 30. Dezember 2025, um 19.30 Uhr im Gesellschaftshaus Magdeburg in der Schönebecker Straße 129 statt. Unter dem Titel „Musik zum Jahresausklang“ gestaltet das Blechbläserquintett emBRASSment einen Abend, der Werke aus unterschiedlichen Epochen und Stilrichtungen miteinander verbindet.

Auf dem Programm stehen Kompositionen unter anderem von Engelbert Humperdinck, Johann Sebastian Bach und Pjotr Iljitsch Tschaikowsky. Damit spannt das Ensemble einen weiten historischen Bogen, der barocke Musik ebenso einschließt wie romantische Klangwelten und spätere Bearbeitungen. Ergänzt wird das Programm durch Arrangements, die zeigen, wie flexibel sich klassische Werke auf die Besetzung eines Blechbläserquintetts übertragen lassen.

Die Formation besteht aus Christian Scholz und Nick Pscheidt (Trompete), Luis Oliveira (Horn), Lars Proxa (Posaune) und Nikolai Kähler (Tuba). Das Ensemble wurde im Jahr 2000 von fünf Studenten der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig gegründet. Seitdem hat es sich ein breit gefächertes Repertoire erarbeitet, das sowohl Originalkompositionen für Blechbläserquintett als auch Bearbeitungen aus nahezu allen musikalischen Epochen umfasst – von Monteverdi bis Bernstein.

Kennzeichnend für die Konzerte von emBRASSment ist neben der präzisen und stilbewussten Interpretation auch eine moderierende Begleitung, die das Programm kontextualisiert und dem Publikum Einblicke in Werke und Komponisten ermöglicht.

Lichtshow Lumagica im Magdeburger Elbauenpark

Die Lichtshow Lumagica verwandelt den Elbauenpark auch in diesem Jahr in ein funkelndes Lichtermeer. Zum vierten Mal ist die Open-Air-Installation zu sehen. Im vergangenen Jahr lockte sie rund 50.000 Gäste an. Der Rundkurs beginnt am Eingang Rosengarten nahe der Bus- und Straßenbahnhaltestelle Messegelände/Elbauenpark und führt auf 2,2 Kilometern vorbei an rund 400 Lichtobjekten. Etwa 20 Kilometer Kabel sorgen dafür, dass der Park in ein farbenfrohes Spiel aus Figuren, Tieren und Landschaften getaucht wird.

Auch interessant: Eintrittskarten zur Lumagica gibt es online bei Biberticket.

Das diesjährige Thema greift erstmals eine literarische Vorlage auf: Jules Vernes Klassiker „In 80 Tagen um die Welt“. Entsprechend begegnen die Besucher unterwegs den Romanfiguren Phileas Fogg und seinem Diener Passepartout, die mit Sound- und Lichtinstallationen durch ihre Abenteuer führen. Wer an den interaktiven Stationen die Buzzer drückt, erlebt die nächste Etappe der Reise – von London über ferne Kontinente bis ans Meer. Zwischen leuchtenden Giraffen, Drachen und Wölfen laden zahlreiche Lichtskulpturen zu Entdeckungstouren ein. Ruhigere Bereiche mit illuminierten Blumenwiesen und sanft bewegten Schmetterlingen schaffen Momente der Entspannung.

Etwa auf halber Strecke lädt die „Zauberküche“ im Jahrtausendturm zu einer Stärkung ein. Fester Bestandteil des Rundgangs ist auch die Lasershow am Angersee, die den illuminierten Jahrtausendturm eindrucksvoll in Szene setzt. Empfehlenswert sind festes Schuhwerk und warme Kleidung, da die Wege teils naturbelassen sind und die Tour unter freiem Himmel verläuft.

Die Lumagica ist bis zum 6. Januar geöffnet. Geöffnet ist ab 15.30 Uhr, jeweils bis 22. Uhr. Parkplätze stehen an der Messe und an der Tessenowstraße zur Verfügung.

Magdeburger Weihnachtscircus auf dem Messeplatz

Der Magdeburger Weihnachtscircus kehrt auf den Messeplatz "Max Wille" am Kleinen Stadtmarsch zurück: Seit zehn Jahren gibt Circus Paul Busch in der Stadt von Dezember bis in den Januar ein Gastspiel. Vom 19. Dezember bis zum 6. Januar zeigt er dieses Mal eine Produktion mit einem internationalen Ensemble, das verschiedene artistische Disziplinen vereint.

Der Tierlehrer Elvis Errani bringt seine Elefanten in die Manege, während Marcel Krämer eine Bisondressur präsentiert, die die Arbeit mit Großtieren in den Mittelpunkt stellt. Artisten aus mehreren Ländern ergänzen das Programm, darunter eine französische Trapezkünstlerin, die ihre Höhenakrobatik vorführt, sowie die Magdeburger Handstandartistin Kira, die an diesem Ort ihr Debüt gibt. Clown Hansi strukturiert den Ablauf mit Szenen zwischen den artistischen Darbietungen.

Vorstellungen beginnen täglich um 16 und 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen sowie am 20. Dezember um 15 Uhr, am Heiligabend nur um 14 Uhr.

Vorstellungen beginnen täglich um 16 und 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen sowie am 20. Dezember um 15 Uhr, am Heiligabend nur um 14 Uhr. Am 23. Dezember gibt es keine Vorstellung.

"Lost Paradises" in der Magdeburger Galerie Himmelreich

Die Galerie Himmelreich läuft die Ausstellung "Lost Paradises". Martina Stark, Katharina Stark und Andreas Köppe zeigen Arbeiten aus Textil, Collage, Objekt und Skulptur, die bis zum 5. Januar zu sehen sind.

Martina Stark beschreibt ihren Ansatz mit Fragmenten und Fundstücken aus dem Alltag, die Spuren von Abnutzung tragen und in Collagen, Zeichnungen oder metallischen Objekten neue Zusammenhänge bilden. Katharina Stark und Andreas Köppe präsentieren Werke, die architekturbezogene Kunst und Weberei verbinden. Ihre Arbeiten legen mehrere Bild- und Bedeutungsebenen übereinander, greifen intuitive Impulse auf und spiegeln Verschiebungen des Wahrnehmens. Vielschichtige Gewebestrukturen und der Einsatz technischer Garne erzeugen Bilder, die je nach Blickrichtung wechseln und teilweise wieder verschwinden.

Die Galerie Himmelreich befindet sich im Breiten Weg 213b, Ecke Danzstraße, geöffnet Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr, am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung. Silvester und Neujahr ist geschlossen.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind 4. November bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 24. und 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr. In der Hauptsaison an allen anderen Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet.

Ausverkauft in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss gab es für "Ginger Bread House" um 20 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 und für "Wir müssen immer lachen" um 19.30 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 keine Tickets mehr. Auch "Krieg und Frieden" um 18 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 war bereits ausverkauft.

Gegebenenfalls sind Resttickets an der Abendkasse zu haben.