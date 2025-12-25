Genthin - Der Genthiner Hobbydichter und frühere Seemann Bodo Lilienthal hat in diesem Jahr ein besonderes Weihnachtsgeschenk für die Leser der Volksstimme: ein Friedensgedicht, das Mitte Dezember in Graal-Müritz unter der Lyrikbuche zum „Gedicht der Woche“ gewählt wurde.

Seit vielen Jahren verbringt er seine Urlaube an der Ostsee, wo seine Liebe zum Meer und zur Poesie zusammentreffen. „Worte können verbinden, gerade dann, wenn die Welt unruhig ist“, sagt Lilienthal.

Hier ist sein Gedicht:

Für eine Friedenswelt!Ich bin für eine „Friedenswelt“ Da leben, wo nur Frieden zählt.Ständig für den Frieden streiten.Nicht tüchtig Kriege vorbereiten.Des Volkes Interessen wahren.In den Köpfen - Diplomatie.Stets in Massen sich dann schaaren.Redet, kämpfet - wie noch nie!

Neben seiner Lyrik hat der Genthiner für 2026 zudem einen Kalender mit eigenen Naturmotiven und Gedichten gestaltet. Dieser ist im Geschäft „Lotto am Markt“ in der Genthiner Innenstadt erhältlich.