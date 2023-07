Genthin/Halle (Saale) - 74 und fit wie ein Turnschuh! Marlies Donak, die im Genthiner Ortsteil Mützel wohnt, steigt am vergangenen Sonnabend nach - die Zieluhr auf dem Foto zeigt es an - 47:43 Minuten aus dem Wasser der Saale in Halle. Die Mützelerin war dabei in ihrer Altersklasse beim internationalen Saaleschwimmen ohne Konkurrenz und so stand sie am Ende allein als erste auf dem Siegertreppchen.

„Wir Schwimmerinnen und Schwimmer mussten etwa drei Kilometer zu Fuß bis zum Einstieg in die Saale an der Schleuse Gimritz laufen“, berichtet Marlies Donak der Volksstimme. „Und das bei 30 Grad Lufttemperatur und ich mit meinem im vergangenen Jahr operierten Knie“. „Egal“, sagt sie, „Geschafft!“ und: „Es war wieder ein umwerfendes Erlebnis!“

Nicht alle schafften es bis ins Ziel

Dabei war Marlies Donak noch nicht einmal die älteste Teilnehmerin. Diese Ehre gebührt der 85-jährigen Annemarie Lüdicke aus Zerbst, die gar schon nach 35:52 Minuten das Ziel am Saaleufer unterhalb der Klausberge erreicht hatte. Der Gesamtsieger, der 19-jährige Sportschüler Philipp Maurice Weber entstieg der Saale nach 21:34 Minuten.

Dabei hatten es bei der 17. Auflage des Volkssportwettbewerbes nicht alle der 147 Starterinnen und Starter bis ins Ziel geschafft. Drei von ihnen mussten die Helfer der DLRG Wasserwacht aus dem Wasser holen, weil sie es wohl aus eigner Kraft nicht bis ins Ziel geschafft hätten.

Marlies Donak will indes auch im kommenden Schuljahr weiter wie bisher als Schwimmlehrerin an einer Magdeburger Grundschule arbeiten. „Es macht mir so viel Freude, erfüllt mein Leben und die Kinder lernen schwimmen“, sagt sie zur Begründung. Offensichtlich mit großem Erfolg. Höchstwahrscheinlich, weil die Kinder in ihrer Schwimmlehrerin das beste Vorbild haben.