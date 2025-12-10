weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Steuersenkung in der Gastronomie: Hoffnung und Unsicherheit in Genthin

Zwischen Hoffnung und Frust Mehrwertsteuer runter – Preise auch? Genthiner Gastronomen in Genthin verraten, ob es günstiger für Kunden wird

Gastronomen in Genthin und Umgebung hoffen auf die geplante Mehrwertsteuersenkung – doch viele glauben nicht daran. Was würde das für Restaurants und Gäste bedeuten? Wird Essen gehen wirklich billiger?

Von Franziska Stawitz Aktualisiert: 10.12.2025, 12:45
Gaststätten-Inhaberin Marlett Heinemann und Koch Christian Laaß in der Küche. Heinemann glaubt nicht an die versprochene Mehrwertsteuersenkung. Ob sie die Ersparnis an die Kunden weitergeben würde, kann sie noch nicht sagen.  Foto: Simone Pötschke

Genthin - Was würde das für die Gastronomen in Genthin und Umgebung bedeuten, wenn die Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent reduziert würde? Für alle Gäste stellt sich noch eine ganz andere Frage: Inwieweit profitieren sie? Hieße das, einmal öfter essen gehen zu können?