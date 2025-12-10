Gastronomen in Genthin und Umgebung hoffen auf die geplante Mehrwertsteuersenkung – doch viele glauben nicht daran. Was würde das für Restaurants und Gäste bedeuten? Wird Essen gehen wirklich billiger?

Mehrwertsteuer runter – Preise auch? Genthiner Gastronomen in Genthin verraten, ob es günstiger für Kunden wird

Gaststätten-Inhaberin Marlett Heinemann und Koch Christian Laaß in der Küche. Heinemann glaubt nicht an die versprochene Mehrwertsteuersenkung. Ob sie die Ersparnis an die Kunden weitergeben würde, kann sie noch nicht sagen.

Genthin - Was würde das für die Gastronomen in Genthin und Umgebung bedeuten, wenn die Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent reduziert würde? Für alle Gäste stellt sich noch eine ganz andere Frage: Inwieweit profitieren sie? Hieße das, einmal öfter essen gehen zu können?