Mit einem Messer und zwei Kilogramm Kokain im Auto erwischen Polizeibeamte einen Niederländer auf der Autobahn bei Barleben. Vor Gericht beteuert er seine Unschuld.

Das Kokain, das im Auto des Niederländers gefunden wurde, soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen Straßenwert von 200.000 Euro haben.

Magdeburg/ Barleben - Mit zwei Kilogramm Kokain im Auto und Spuren der Droge im Blut gerät ein Niederländer Anfang Juni auf der A2 bei Barleben in eine Polizeikontrolle. Die Polizeibeamten hatten zuvor einen Hinweis erhalten, dass in dem VW des Mannes größere Mengen Rauschgift versteckt seien sollen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs, bei der auch der Zoll anwesend war, werden neben den Drogen präparierte Verstecke, mehrere Handys und ein Messer gefunden. Seit vergangener Woche Donnerstag, 4. Dezember, muss sich der Mann, der seit Juni in Untersuchungshaft sitzt, dafür vor Gericht verantworten.