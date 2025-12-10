Weihnachtsmarkt-Fotos Heimelig und sehr gemütlich
Zahlreiche Weihnachtsmärkte der Region luden am Wochenende zum Verweilen. Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde lockte mit sechs Weihnachtsmärkten. Eine Fotostrecke.
Aktualisiert: 10.12.2025, 12:57
Egelner Mulde - Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde lockte am Wochenende gleich mit sechs Weihnachtsmärkten. In Borne sorgte der Förder- und Heimatverein mit dem Kegelverein und dem Einkaufsmarkt für eine gemütliche Atmosphäre. „Es hat uns sehr gut gefallen“, so Vorstandsmitglied Denise Eckstein-Bunk. Es habe ein vielfältiges Speisen- und Getränkeangebot gegeben. Das Bastelangebot für die Kinder sei sehr rege angenommen worden. Das gleiche gelte für die Fotoecke.