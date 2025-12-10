Zahlreiche Weihnachtsmärkte der Region luden am Wochenende zum Verweilen. Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde lockte mit sechs Weihnachtsmärkten. Eine Fotostrecke.

Dieser schöne Schlitten lud die Besucher auf dem Weihnachtsmarkt in Westeregeln zu einer kurzen Verschnaufpause ein.

Egelner Mulde - Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde lockte am Wochenende gleich mit sechs Weihnachtsmärkten. In Borne sorgte der Förder- und Heimatverein mit dem Kegelverein und dem Einkaufsmarkt für eine gemütliche Atmosphäre. „Es hat uns sehr gut gefallen“, so Vorstandsmitglied Denise Eckstein-Bunk. Es habe ein vielfältiges Speisen- und Getränkeangebot gegeben. Das Bastelangebot für die Kinder sei sehr rege angenommen worden. Das gleiche gelte für die Fotoecke.