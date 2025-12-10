Die Hinterlassenschaften einer Recycling-Firma bereiten nach deren Pleite Einwohnern im Wernigeröder Ortsteil Reddeber seit Jahren Sorgen. Nun eröffnet sich eine neue Perspektive für das Areal – mit einer Zwangsversteigerung.

Riesige Glasmüll-Halde bei Wernigerode vor Zwangsversteigerung: Hoffnung für Industriebrache

Auf dem ehemaligen Gelände der 2018 aufgelösten Firma Recycling technischer Gläser GmbH im Wernigeröder Ortsteil Reddeber lagern immer noch große Glasschutt-Halden.

Reddeber/Wernigerode. - Die Altlasten der aufgelösten Firma Recycling technischer Gläser GmbH (RtG) sorgen seit Jahren für Angst vor Gefahrstoffen in Reddeber. Nun könnte sich eine neue Perspektive für die Industriebrache mit Glasschutt-Halde im Gewerbegebiet des Wernigeröder Ortsteils ergeben.