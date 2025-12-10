Vier Katzen in Lebensgefahr – dank schneller Hilfe haben die Tiere überlebt. Die Tierrechtsorganisation (PETA) Deutschland sucht sachdienliche Informationen zu den Tätern und bietet dafür eine Prämie.

500-Euro-Belohnung: Wer kann Hinweise zur Ermittlung des Tierquälers geben?

Diese vier Kätzchen wurden in einem luftundurchlässigen Sack vor dem Tierheim in Satuelle abgestellt.

Satuelle - Vor ein paar Tagen entdeckte eine Tierheimmitarbeiterin einen zugebundenen Sack direkt vor dem Eingang der Einrichtung. Darin: vier Katzen – zwei ausgewachsene Tiere und zwei Jungtiere, alle stark unterkühlt, verängstigt und völlig verstört.