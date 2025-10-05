Ausstellungsfläche an der B 107 Mit Camper und Caravan ab Jerichow auf die Reise gehen
Wie sich das Team-Caravan in Jerichow mit der Vermietung von Wohnmobilen behauptet und welche Erfahrungen es in zehn Jahren gesammelt hat.
05.10.2025, 09:13
Jerichow - Wer Jerichow aus Richtung Genthin passiert, merkt schnell, dass die Elbestädter unternehmungs- und reiselustig sind. Ein sicheres Indiz dafür bietet der Anblick von zahlreichen Wohnmobilen, die hier auf einer Ausstellungsfläche unmittelbar an der B107 einen Hauch von Urlaubsstimmung aufkommen lassen.