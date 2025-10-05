Wie sich das Team-Caravan in Jerichow mit der Vermietung von Wohnmobilen behauptet und welche Erfahrungen es in zehn Jahren gesammelt hat.

Mit Camper und Caravan ab Jerichow auf die Reise gehen

Sören Krug, Inhaber des Caravan-Team Jerichow, und seine Lebensgefährtin Gillette-Isabelle Dahlke sind selbst bekennende Caravan-Fans.

Jerichow - Wer Jerichow aus Richtung Genthin passiert, merkt schnell, dass die Elbestädter unternehmungs- und reiselustig sind. Ein sicheres Indiz dafür bietet der Anblick von zahlreichen Wohnmobilen, die hier auf einer Ausstellungsfläche unmittelbar an der B107 einen Hauch von Urlaubsstimmung aufkommen lassen.