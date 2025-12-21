weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  Landkreis übernimmt Helios-Klinik Zerbst: Arbeitsplätze bleiben erhalten

Kurz vor Weihnachten hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine frohe Botschaft parat: Alle Mitarbeiter der Helios-Klinik Zerbst/Anhalt werden übernommen, wenn die Klinik im März in Trägerschaft des Landkreises kommt.

Von Thomas Pusch Aktualisiert: 22.12.2025, 14:49
Das Krankenhaus in Zerbst bleibt erhalten, die Arbeitsplätze auch.
Das Krankenhaus in Zerbst bleibt erhalten, die Arbeitsplätze auch. Foto: Daniela Apel

Zerbst. - Die Mitarbeiter der Helios-Klinik in Zerbst können aufatmen. Alle Mitarbeiter werden übernommen, wenn der Landkreis Anhalt-Bitterfeld das Krankenhaus im März kommenden Jahres übernimmt. Darüber informiert der Landkreis in einer Pressemitteilung.