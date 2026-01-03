„Wir starten mit einem Knall“ Mix aus internationalen und regionalen Stars: Diese Musiker spielen 2026 bei den Zerbener Schlosskonzerten
Nach einem sehr erfolgreichen Jahr 2025 blicken die Organisatoren der Zerbener Schlosskonzerte auf das Programm für 2026. Neben alten Bekannten stehen auch neue Gesichter auf der Bühne. Diese Termine stehen bereits fest.
Zerben. - „Wir starten mit einem Knaller in das neue Jahr“, kündigt Kammermusiker Marco Reiß an. Gemeint ist damit der Auftakt in die neue Spielzeit der Zerbener Schlosskonzerte, die auch 2026 fortgesetzt werden.