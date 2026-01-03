„Wir starten mit einem Knall“ Mix aus internationalen und regionalen Stars: Diese Musiker spielen 2026 bei den Zerbener Schlosskonzerten

Nach einem sehr erfolgreichen Jahr 2025 blicken die Organisatoren der Zerbener Schlosskonzerte auf das Programm für 2026. Neben alten Bekannten stehen auch neue Gesichter auf der Bühne. Diese Termine stehen bereits fest.