  4. „Wir starten mit einem Knall“: Mix aus internationalen und regionalen Stars: Diese Musiker spielen 2026 bei den Zerbener Schlosskonzerten

Nach einem sehr erfolgreichen Jahr 2025 blicken die Organisatoren der Zerbener Schlosskonzerte auf das Programm für 2026. Neben alten Bekannten stehen auch neue Gesichter auf der Bühne. Diese Termine stehen bereits fest.

Von Louis Hantelmann 03.01.2026, 07:07
Mit dem Italiener Luca Arnoldo Colombo (r.) kehrt ein alter Bekannter nach Zerben zurück. Was noch für die Reihe der Schlosskonzerte geplant ist, verrät Kammermusiker Marco Reiß. Foto: Louis Hantelmann

Zerben. - „Wir starten mit einem Knaller in das neue Jahr“, kündigt Kammermusiker Marco Reiß an. Gemeint ist damit der Auftakt in die neue Spielzeit der Zerbener Schlosskonzerte, die auch 2026 fortgesetzt werden.