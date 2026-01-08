Soll der Genthiner Weihnachtsmarkt wachsen? Die Ergebnisse einer Leserumfrage zeigen ein klares Bild und es gibt konkrete Wünsche für die Zukunft.

Nach dem Advent am Rathaus: Besucher möchten mehr Buden und mehr Platz

Der Advent am Rathaus in Genthin kam auch 2025 gut an. Wenngleich Besucher auch weitere Vorschläge haben.

Genthin - Weihnachten ist zwar vorbei, doch jetzt wird Zeit, den Adventsmarkt zu bilanzieren. Die Volksstimme hatte im Dezember die Leser gefragt, wie ihnen der „Advent am Rathaus“ gefallen hat und welche Wünsche sie für die Zukunft haben. Die Resonanz war deutlich: Das Herzblut, das in die Organisation fließt, wird anerkannt, doch bei der Gestaltung der Fläche gibt es Optimierungsbedarf.