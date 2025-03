Ungewöhnlicher Standort und Pläne für die Zukunft: So trotzt der Bauhändler an der B1 der Baukrise.

Genthin. - Neue Solaranlagen auf dem Gebäude, neue Zufahrt zum Parkplatz. Bei Baustoff-Netzband wird sich einiges tun. Der Betrieb hat sich an ungewöhnlicher Stelle in den vergangenen zehn Jahren etabliert. Außerdem hat er auf ungewöhnliche Weise medial auf sich aufmerksam gemacht. So blickt der Chef Karsten Scheffler in die Zukunft.