So sind Grundschulen in Burg und Genthin für die Ganztagsförderung aufgestellt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg/Genthin - Kinder die 2026 in die 1. Klasse kommen, dürfen auf eine verlässliche Betreuung in der Schule bis zum Nachmittag bauen. Hintergrund ist der dann bundesweit geltende Anspruch auf Ganztagsförderung von Schulkindern. Obwohl eigentlich nur noch wenig Zeit bis dahin ist, wissen Vertreter von Bildungseinrichtungen noch nicht, was dann konkret auf sie zukommt und wie sie diesen Anspruch erfüllen sollen.